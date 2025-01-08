İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN’da toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin üçüncü oturumundan sonuç çıkmayınca eylem kararı alan işçiler ikinci günde İZTARIM Şirketi’nin önünde toplandı. DİSK/Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, “TİS bitene kadar hiçbir yere ayrılmayacağız, muhtemelen diğer TİS’lerde de birlikteliği bozmayarak birbirimize destek çıkacağız” dedi.

SGK’ya en fazla borcu olan 5 belediyede arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesinde patlak veren maaş krizi büyümeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelerin hesaplarına bloke koyarak İller Bankası’nın payını kesmesi sebebiyle belediyelerde ödeme sorunu yaşıyor. 7 Ocak’ta yatması gereken işçi maaşlarının sadece üçte biri hesaplara yatınca DİSK ve Türk-İş iş bırakma eylemi kararı aldı.

Eylemin ikinci günü sabah saatlerinde İZELMAN işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerçekleştiği İZTARIM şirketinin önünde toplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN’da toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin üçüncü oturumu gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklamada bulunan DİSK/Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, “Bugün, toplu sözleşme görüşmemizin üçüncü oturumuydu. Az önce sonlandırdık. 13 maddede görüşme sağladık, 9 madde aynı kaldı. 4 maddede tartışma olduğu için ertelendi. TİS görüşmelerimiz bugün daha iyiydi, daha güzel bir havada geçti. Umarım aynı hava diğer görüşmelerde de sağlanacak. TİS bitene kadar hiçbir yere ayrılmayacağız, muhtemelen diğer TİS’lerde de birlikteliği bozmayarak birbirimize destek çıkacağız” dedi.

“Eylemlere devam”

İşverenin bazı maddelerde değişiklik istediğini ancak bu durumun kabul edilmediğini dile getiren Topal, “Umarım İZENERJİ şirketinde de müjdeli haberi alırız. Eylemlerimize de devam ediyoruz. Bu sabah ESHOT’ta 06.00-07.00 saatleri arasında çalışma arkadaşlarımıza açıklama yaptık. Bu bir eylem değildir. Ulaşım olduğu için alana gelemedikleri için başkanlarımıza yanlarına giderek 55 dakikalık bir açıklama yaptık. TİS’te zaten bilgilendirme hakkımız var. Bilgilendirmeden sonra arkadaşlarımız arabalarını alarak hatlarına başladı. ESHOT’u durdurduğumuz yok. Sözleşmeden doğan hakkımızla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Bilgilendirme aslında bizim görevimiz değildi ama onu da üstlendik. Gün içerisinde fazla mesailere devam ediliyor, büro ve atölye kısmında iş üretmeme hakkımız devam ediyor. Bugün yine şube başkanları bir araya gelerek gerekli açıklamayı ileteceğiz” şeklinde konuştu.

“Görüşmeler olumlu geçti”

Toplu sözleşmede anlaşmayı varılan ve varılamayan maddeler hakkında bilgiler veren DİSK/Genel İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “İZELMANA, İZENERJİ emekçileri olarak iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşme görüşmelerimiz bugün gayet güzel ve verimi geçti. Yine aynı şekilde devam edeceğini umuyorum. TİS’te var olan 13’üncü madde ‘Sendika temsilcilerinin güvencesi’ eski TİS olarak geçti. Madde 14 ‘Sendika üyeliğinin güvencesi’ eski TİS olarak geçti. Madde 15 ‘Sendikal ödentiler’ eski TİS olarak geçti. Madde 16 ‘Çalışan işçilerin listelerinin verilmesi’ eski TİS olarak geçti. Madde 17 ‘Kişisel verilerin korunması’ eski TİS olarak geçti. Madde 18 ‘İşyeri sendika temsilcileri’ eski TİS olarak geçti. Madde 19 ‘İşe alma yöntemi’ ertelendi. Madde 20 ‘Askere giden işçilerin yeniden işe alınması’ ertelendi. Madde 21 ‘İşverenin işini kendi işlerinde yaptırma zorunluluğu’ eski TİS olarak geçti. Madde 22 ‘İşten çıkarılma’ eski TİS olarak geçti. Madde 23 ‘İş ve işyeri değişikliği’ ertelendi. Madde 24 ‘Bildirim ve önergeler’ eski TİS olarak geçti. Madde 25 ‘Tutukluluk, gözaltı ve mahkumiyet hali’ ertelendi” dedi.