Niğde’de yaşayan 32 yaşındaki Refika Daban, hayırseverlerin desteğiyle yeni engelli aracına kavuştu.

Daban’ın kullandığı eski aracın yıpranmasının ardından Refika Daban’ın ailesi sosyal medyada daha önce gördükleri İyilik Ailesi gönüllülerine ulaştı. Gelen talep üzerine harekete geçen İyilik Ailesi, Niğde Belediyesi çalışanı ve aynı zamanda İyilik Ailesi gönüllüsü olan İsmail Tekin aracılığıyla yeni engelli aracı aileye teslim etti.

Büyük mutluluk yaşayan Refika Daban ve ailesi, hem teşekkür etti hem de destek olan herkese dualar etti.