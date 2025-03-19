Karaman’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve bir süre lapa lapa yağan karın ardından kentin tamamı kısa sürede beyaza büründü.

Ağaçların çiçek açtığı Karaman’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günler öncesinde yapılan kar yağışı tahmini bugün sabah saatlerinde gerçeğe dönüştü. Günün erken saatlerinde soğuk havanın ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı kısa süre içerisinde şehir merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle araçlar ve parklar adeta beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Vatandaşlar ise kar yağışından dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.