DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 31 Mart seçimlerinin ardından göreve seçilen 15 CHP’li ilçe başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ortak bir açıklama yaptı.

Başkan Çavuşoğlu ve CHP’li 15 belediye başkanının bir araya gelerek yaptığı açıklamada; "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 15 ilçe Belediye Başkanımız ile bir araya gelerek; yaşanan diploma iptali ve sabaha karşı yapılan şafak operasyonu ile 16 milyon İstanbullunun temsilcisi, Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve onlarca kişinin hukuksuzca gözaltına alınması sürecini değerlendirdik. Gelişmeleri üzüntü ve endişe ile izlemekteyiz. Bu yaşananlar ile Türk demokrasisi derin bir yara daha almıştır. Bugün yaşanan süreçte kendini milletimize emanet eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu’nun haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu tüm herkesin bilmesini istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partili 16 Belediye Başkanı birlik ve beraberlik içinde halkımızdan aldığımız güçle dünden daha fazla çalışarak Denizli’mize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.