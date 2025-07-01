Roma’da açılan "Yoktunuz" sergisi, tarih ve hafızayla hesaplaşan güçlü anlatımıyla sadece sanatseverleri değil, küresel sanat sahnesini de etkiliyor. Yıldız Holding’in desteğiyle hayata geçen bu sergi, Türk çağdaş sanatının uluslararası görünürlüğüne yeni bir sayfa ekliyor.

Yıldız Holding’in ana sponsorluğunu üstlendiği Ahmet Güneştekin’in yeni kişisel sergisi "Yoktunuz", küratörler Sergio Risaliti ve Paola Marino eşliğinde 1 Temmuz itibarıyla, İtalya’nın en köklü ve saygın sanat kurumlarından biri olan Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde ziyarete açıldı. Heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan eserler, 28 Eylül’e kadar müzenin farklı bölümlerine yayılan özel bir yerleştirmeyle izleyiciyle buluşacak. Yıldız Holding tarafından müzeye kalıcı olarak bağışlanan Ahmet Güneştekin’e ait "Alfabe Lahitleri" adlı eser, Antonio Canova’nın başyapıtı "Herkül ve Lika" heykelinin yer aldığı büyük neoklasik salonda sergileniyor. Bu önemli yapıt, Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nin daimi koleksiyonuna dahil edilerek kalıcı bir kültürel iz bırakıyor. Aynı salonda, Güneştekin’in sergiye adını veren çarpıcı enstalasyonu "Yoktunuz" da yer alıyor. Sergide yer alan "Hafıza Tepesi" yapıt ise dikkat çekti. Binlerce lastik ayakkabıyla oluşturulan bu anıtsal enstalasyon, klasik savaş tablolarının sergilendiği salonda yer alıyor. Eser, kolektif belleğin taşıyıcısı olarak geçmişin izlerini bugünün gözüyle yorumluyor. Sergide ayrıca, Güneştekin’in "Yedi Gözlü Güneş" adlı heykeli de yer alıyor. Bu eser de müzenin daimi koleksiyonuna dahil edilerek sanatçının uluslararası alandaki görünürlüğünü pekiştiriyor.

"Sanat, sadece güzellik üretmez; hafızayı, değerleri ve vicdanı da canlandırır"

Güneştekin’in eserlerinin evrensel değerler üzerinden toplumsal hafızaya dokunduğunu vurgulayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Sanat, insanlığın zamansız ve ortak lisanı; aynı zamanda geçmişin izlerini bugünün sorularıyla yeniden anlamlandırmanın da güçlü bir yolu. Ahmet Güneştekin’in eserleri, tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. ‘Yoktunuz’ sergisi, kolektif hafızamıza dokunuyor, izleyiciyi düşündüren zor sorularla yüzleştiriyor. Yıldız Holding olarak sanatla toplum arasındaki bağı daima canlı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü sanat, sadece güzellik üretmez; aynı zamanda hafızayı, değerleri ve vicdanı da canlandırır. Ahmet Bey’in ‘Alfabe Lahitleri’ eserini müzenin kalıcı koleksiyonuna bağışlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu, geçmişe saygı ve geleceğe miras bırakmak demek. Türk sanatının uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanması gerektiğine inanıyoruz. Roma’daki bu sergi, Ahmet Bey’in güçlü sanat diliyle evrensel sorunlara ses verirken, Yıldız Holding’in de bu sesin dünyaya ulaşmasına katkı sağladığını gösteriyor" dedi.

"Sanatçılarımızın küresel başarılarını desteklemekten mutluluk duyuyoruz"

Güneştekin’in yeni sergisi vesilesiyle sanatçıların başarılarını dünya sahnesine taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü ise, "Ahmet Güneştekin’in daha önce markalarımız için özel olarak ürettiği eserlerde olduğu gibi, ‘Yoktunuz’ sergisindeki yapıtlar da sanatçının anlatım gücünü, hafızaya ve insanlığa dair yaklaşımını çarpıcı biçimde yansıtıyor. ‘Mutlu Et, Mutlu Ol’ yaklaşımımız doğrultusunda, Çamlıca Kampüsümüzde sergilenen Güneştekin imzalı eserler gibi, bu sergi de sanatı yalnızca bir estetik ifade biçimi değil; aynı zamanda toplumsal gelişimin ve ortak hafızanın taşıyıcısı olarak konumlandırıyor. Sanatla kurduğumuz bu bağı yalnızca Türkiye’de değil; Londra ve New York’taki ofislerimizde de sürdürüyoruz. Bu ofislerimizde Ahmet Güneştekin’in eserlerine yer verirken, aynı zamanda genç Türk sanatçıların çalışmalarına da alan açarak Türk çağdaş sanatının uluslararası görünürlüğüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Roma’daki bu serginin, uluslararası sanat dünyasında da güçlü bir iz bırakacağına inanıyoruz. Toplumu sanatla buluşturma gayemiz doğrultusunda çağdaş ve geleneksel sanatlarımızı geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.