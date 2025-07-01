Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çocukların dini bilgilerini pekiştirip manevi gelişimlerine katkı sağlaması hedefiyle gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursları’nın 2025 yılı dönemi düzenlenen programla başladı.

Bozdoğan’da öğrencilerin dini bilgi ve manevi değerler kazanmasına katkı sağlayacak Yaz Kur’an Kursları başladı. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 2025 Yaz Kur’an Kursu açılış programı, Çarşı Camii’nde gerçekleştirildi. Programa katılan Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat öğrencilerle sohbet edip, onların heyecanına ortak oldu. Yaz Kur’an kurslarının çocukların dini bilgilerini geliştirmeleri, ahlaki değerler kazanmaları ve manevi yönden donanımlı bireyler olarak yetişmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Kaymakam Polat, kursların hayırlı olmasını temenni etti.

Konu ile ilgili Bozdoğan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada "Kaymakamımız Yunus Emre Polat, 2025 Yaz Kur’an Kursu Açılış Programına katıldı. Bozdoğan İlçe Müftülüğümüzce düzenlenen 2025 Yaz Kur’an Kursu Açılış Programı, Çarşı Camii’nde gerçekleştirildi. Kaymakamımız Yunus Emre Polat, öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu ve başarı dileklerinde bulundu. Yaz Kur’an kurslarının, çocuklarımızın dini bilgilerini geliştirmeleri, ahlaki değerler kazanmaları ve manevi yönden donanımlı bireyler olarak yetişmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı" ifadeleri yer aldı.

Programa Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, İlçe Müftüsü Hamza Yıldırım, Kur’an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı.