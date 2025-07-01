Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaz Kur’an kursları açılış programı düzenlendi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde de başlayan yaz Kur’an Kursları için Akkoyunlu Camii’nde program düzenlendi. Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat İlçe Müftüsü İlyas Oğraş Akkoyunlu Camii’nde başlayan yaz Kur’an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, öğrencilerle sohbet ederek başlayan yaz Kur’an kurslarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Öte yandan, kursa gelen öğrencilere Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) tarafından dondurma ikramında bulunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Kur’an Kursları, bu yıl "Her Yaz Yeni Bir Heyecan Cami Çocuk ve Kur’an" ve "Yazımda Kur’an Var" sloganlarıyla 30 Haziran’da başladı. Kurslar, 30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirilecek. Kurslarda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.