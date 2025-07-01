Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesindeki Nöromüsküler Kas Hastalıkları Merkezi, 400’e yakın hastaya multidisipliner yaklaşımla tedavi sunuyor. Türkiye’deki 23. yetkili merkez olan ünite, çevre illerden gelen hastalara da umut oluyor.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde geçtiğimiz yıl hizmete açılan Nöromüsküler Kas Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi, bölge halkına umut olmaya devam ediyor. Elazığ başta olmak üzere Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Muş, Sivas, Şırnak ve Siirt gibi çevre illerden gelen hastalara da düzenli hizmet veriyor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden yoğun başvuru alan merkezde ise, 400’e yakın hasta aktif olarak takip ediliyor. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, merkezin çocuk ve erişkin nöroloji ile fizik tedavi uzmanlarının iş birliğiyle hizmet verdiğini belirterek, "Bölgemizdeki tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırarak uluslararası standartlarda bakım sunuyoruz" dedi.

"İlimiz bu anlamda bir bölge hastanesi"

Nöromusküler merkezlerin son dönemde yeni gelişen tedaviler ve özellikle tanı genişliği sebebiyle oldukça önem kazandığını dile getiren Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kırık ise "İlimiz Türkiye’de 23. merkez olarak kas hastalıkları merkezi onayını aldı. Nöromusküler merkezler son dönemde yeni gelişen tedaviler ve özellikle tanı genişliği sebebiyle de oldukça önem kazanmaktadır. Multidisipliner yaklaşımlar, nöromüsküler merkezlerinin birincil odağını oluşturmaktadır. Burada bize en çok destek veren fizik tedaviden kıymetli hocalarımız, buna ek olarak skolyoz gelişen hastalarda ortopedi desteği, beslenme açısından çocuk gastroenteroloji desteği ve tıbbi genetik desteğiyle beraber hastalar çoklu kliniklerde takip edilmekte. Bu merkezlerin artmasıyla beraber hem ulaşılabilir olmak hem de ailelerin bilgilendirilmesi ile bu hastalıkların artık olumlu yönde seyir gösterebileceği de görülmektedir. Ailelerin ve bizlerin çabası Sağlık Bakanlığımızın çabalarıyla beraber hastaların belirgin klinik iyileşmesini görmek bize mutluluk vermektedir. Kas hastalıkları son yıllarda gelişen tedavi ve teknolojiyle beraber önem kazanmakta. Bununla ilgili olarak da birçok kas hastalığı tanımlanmış, Merkezimizde yaklaşık olarak 400 kadar kas hastasının takip ve tedavilerini yapmaktayız. İlimiz bu anlamda bir bölge hastanesi. Çevredeki şehirlerden Tunceli, Bingöl, Muş, Malatya, Diyarbakır gibi merkezlerden buna ek olarak daha uzak Şırnak, Bitlis, Siirt, Adıyaman ve Sivas’tan da birçok hasta kliniğimizde aralıklı olarak düzenli takiplerine gelmektedir" diye konuştu.

"Hastalarımızın günlük aktivitelerini kolaylaştırıyoruz"

Multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sunduklarını ifade eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nevsun Pıhtılı Taş da "Merkezimizde takip ettiğimiz birçok kas hastamız var. Hastalarımız bize başvurduklarında bizim Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimleri olarak ilk amacımız öncelikle kas hastalıklarının yan etkisi veya komplikasyonlar dediğimiz hastalarımızda oluşabilecek sıkıntılarını önlemeye çalışmaktayız. Çocuk nöroloji hocalarımız tanılarını koyup medikal tedavilerini başladıklarında bize yönlendiriyorlar. Bu konuda çocuk nöroloji kliniğimizle beraber çok güzel işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Her hastamız bize başvurduğunda hastamıza göre değerlendirip rehabilitasyon programlarını planlıyoruz. Gerekli tedavilerini yapıyoruz. Bununla beraber spastisite dediğimiz kas kasılmaları, istemsiz kasılmaları oluştuğunda gerekli medikal tedavilerin yanında ultrasonografi eşliğinde uyguladığımız botilinium toksin enjeksiyonlarıyla da hastalarımızın günlük aktivitelerini kolaylaştırıyoruz. Bağımsız hareket etmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.