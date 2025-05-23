İtalya Serie A’nın 38. ve son haftasına Inter’in bir puan önünde giren Napoli, sahasında Cagliari’yi 2-0 mağlup ederek 82 puanla şampiyon oldu.

İtalya Serie A’nın son haftasında lider Napoli, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 42. dakikada Scott McTominay’ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 51. dakikada Romelu Lukaku’nun golüyle skoru 2-0 yapan Napoli, sahadan galibiyetle ayrıldı üçüncü şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli ligde daha önce 1986-87, 1989-90 ve 2022-2023 sezonlarında da şampiyonluğa ulaşmıştı.

En yakın takipçisi Inter ise deplasmanda Como’yu 2-0 yenerek liderin bir puan gerisinde ligi ikinci sırada tamamladı.