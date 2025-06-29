Antalya’da ilk belirlemelere göre klimadan çıkan yangında dubleks ev yandı. Yangın esnasında içeride yalnız olan ve dumandan etkilenen ev sahibi kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ev sahibi ve ailesinin yangından 1 saat önce İsviçre’den tatil için yazlık evlerine geldiği öğrenildi.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Kuşkavağı Mahallesi 556. Sokak üzerinde Gülseren K.’ye ait dubleks evde çıktı. Klimadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirirken, yangın esnasında evde yalnız olan Gülseren K. dışarıya çıktı. Dumandan etkilendiği belirtilen Gülseren K., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Adrese gelen itfaiye ekipleri ise alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Dubleks evin ikinci katı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Gülseren K.’nin İsviçre’den ailesiyle tatil için yangından 1 saat öncesi Antalya’ya yazlık olarak kullandıkları eve geldikleri öğrenildi. Yangın esnasında diğer aile bireylerinin ise dışarıda olduğu belirtildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.