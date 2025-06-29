Mersin’in Erdemli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarla birlikte üç ayrı noktada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Meteorolojinin uyarısının ardından kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Mersin’in Erdemli ilçesinde peş peşe yangın ihbarları geldi. İlk yangın kırsal mahallelerden Esenpınar’da meyve bahçesinde başladı. Bahçeden ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Erdemli Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplere vatandaşlar da destek verirken, 1 saatlik mücadeleyle yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

İkinci yangın ise Tömük Mahallesi sınırlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir bahçede çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Üçüncü yangın ise Koyuncu Mahallesi sınırlarında çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın, orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan kırsal alanlarda kuvvetli rüzgar etkisini yitirene kadar yangınlara karşı tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldığı belirtildi.