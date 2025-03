Samsun’da, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı düzenlendi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Aziz milletimiz, en zorlu günlerde kahraman ordumuza cesaret ve moral veren, Milli Mücadele ruhunun sembolü İstiklal Marşı’mızda vücut bulan değerlere her zaman sahip çıkacak, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı ve teminatı gençlerimizin de bu değerlerle yetişmesi için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde(AKM) düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği "Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal" teması etrafında hazırlanan etkinlikler kapsamında Vali Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’ndan seçilen 3 kelimeden oluşan en iyi cümle afişi yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencisine ödüllerini verdi.

Vali Tavlı Yaptığı açıklamada, "Binlerce yıllık devlet ve medeniyet davamızı on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşı’mız, aziz Türk milletimizin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının, kutsal değerleri için mücadele azminin, birlik ve beraberliğinden doğan gücünün eşsiz bir yansımasıdır. Aziz milletimiz, en zorlu günlerde kahraman ordumuza cesaret ve moral veren, Milli Mücadele ruhunun sembolü İstiklal Marşı’mızda vücut bulan değerlere her zaman sahip çıkacak, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı ve teminatı gençlerimizin de bu değerlerle yetişmesi için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. En kıymetli ortak değerlerimizden birisi olan bu eşsiz eseri bizlere miras bırakan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy da aziz milletimizin gönlündeki müstesna yeriyle her zaman saygı ve rahmetle yâd edilecektir" ifadelerini kullandı.

Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve İlkadım Köksal Ersayın Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterinin ardından son buldu. Programa ayrıca İlkadım Belediye Başkanı Abdulkadir Demir, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, davetliler ve öğrenciler katıldı.