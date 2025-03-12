Ordu’da, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı düzenlendi.

Altınordu Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, ‘Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal’ temalı düzenlenen anma programı, Ordu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sonrasında Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kemal Yapar günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Yapar, "İstiklal Marşı, bağımsızlık aşkının imkansızlıklar içerisinde milletimizin gösterdiği büyük kahramanlığın ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy’un örnek kişiliği ve mücadele azmi, Türk Milletine rehber olmaya devam edecektir" diyerek, İstiklal Marşı’nın derin anlamını ve Mehmet Akif Ersoy’un değerini vurguladı.

Program kapsamında, ‘Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri, başarılı öğrencileri tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Etkinlik, Altınordu Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ile sona erdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve protokol üyeleri katıldı.