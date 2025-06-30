"Velilerin Özel Okul Tercih Nedenleri" üzerine Mustafa Orhan ve Murat Demirkol tarafından yapılan araştırmada ilginç sonuçlara varıldı.

Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, özel okullara olan talebin giderek arttığı günümüzde, velilerin bu okulları tercih etme nedenlerini anlamak, eğitim politikalarının ve ailelerin beklentilerinin daha iyi kavranması açısından büyük önem taşıdığı ifade edilerek " Bu kapsamda çalışmanın amacı, velilerin özel okul tercih nedenlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum ili Aziziye, Palandöken ve Yakutiye merkez ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde çocuğu öğrenim gören ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilen 32 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada velilerin özel okul tercih nedenlerinde en fazla, eğitim kalitesi görüşünün ifade edildiği belirlenmiştir. Velilerin özel okuldan beklentilerinde en fazla kaliteli eğitim ifadesi; özel okulun, veli beklentilerini karşılamak için yaptıklarında ise en fazla iletişim ifadesi ön plana çıkmıştır. Araştırmada velilerin özel okul tercihlerinde ve özel okul beklentilerinde eğitimin kalitesi görüşünün ön planda olması; eğitimin kalitesine etki edebilecek unsurların dikkate alınması gerektiği sonucunu ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte özel okullara yönelik yapılan çıkarımların resmi okullar için de yapılabileceği söylenebilir" ifadeleri kullanıldı.

Resmi ve özel okul karşılaştırması

Araştırmada velilerin özel okul tercihlerinde ve özel okul beklentilerinde eğitimin kalitesi görüşünün ön planda olduğu vurgulanarak, "Eğitimin kalitesine etki edebilecek unsurların dikkate alınması gerektiği sonucunu ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte özel okullara yönelik yapılan çıkarımların resmi okullar için de yapılabileceği söylenebilir. Bu bağlamda özel okullarda olduğu gibi resmi okullarda da velilerle iletişim kanallarının yoğun olarak kullanılması sağlanabilir. Bu amaçla okul rehberlik hizmetleri etkin olarak işe koşulabilir. Okulların fiziki şartları iyileştirilebilir. Sınıf mevcutlarının kalabalık olması engellenebilir. Okullarda güvenliğin sağlanması için öğretmenlerin yanı sıra güvenlik personellerinden de yararlanılabilinir. Öğretmenlerin periyodik olarak mesleki gelişim ihtiyaçları karşılanabilir. Özel okullarda olduğu gibi resmi okullarda da öğrenci gelişiminin etkin olarak ve çeşitli araçlar kullanılarak takip edilmesi ve velileri bu doğrultuda bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Özel okul velilerinin çocuklarının eğitimi için okullara maddi kaynak aktardıkları, ev ortamında da çocuklarının eğitimini destekleyici çalışmalarda bulundukları ve bunun karşılığını da özel okullardan akademik başarı olarak almak istedikleri söylenebilir. Buradan hareketle resmi okullarda çocukları olan velilerin de, çocuklarının eğitim-öğretim etkinliklerine olan ilgilerini ve desteklerini artırmaları sağlanabilir" denildi.