Isparta’da geçtiğimiz gün polis ekipleri tarafından 6 farklı noktada gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 358 şahıs ve 64 araç sorgulandı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Isparta’da polis ekipleri tarafından geçtiğimiz gün akşam 22.00 ile 24.00 saatleri arasında 6 farklı noktada gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında geniş kapsamlı denetim yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda 358 şahıs ve 64 araç sorgulandı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı. Denetimlerin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla sürdürüleceği bildirildi.