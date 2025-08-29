Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İş’te Güvenli Gelecek Tırı" farkındalık programı, Karadeniz etabının ardından Erzincan’da vatandaşlarla buluştu.

"İş’te Güvenli Gelecek" giydirmeli araç 10 ilde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü personeli tarafından interaktif bilgi oyunları ve çeşitli aktiviteler eşliğinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.

Toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan program hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden aktivitelerle zenginleştirildi. Katılımcılar, interaktif uygulamalarla güvenli yaşam bilincini pekiştirirken, aynı zamanda keyifli vakit geçirme ve çeşitli hediyeler kazanma fırsatı buluyor.

Etkinlikte, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla yetişkinlere yönelik interaktif bilgi oyunları, çocuklara özel eğitici uygulamalar ve çeşitli hediyeler yer aldı. Yetişkin katılımcılar, "Adım İSG" ve "İSG Bilgi Çarkı" uygulamalarıyla iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri konusunda bilinçlendirildi. Çocuklara yönelik geliştirilen "Sağlık ve Güvenlik Tahtası" oyununda ise güvenli ve tehlikeli davranışların ayırt edilmesi eğlenceli bir şekilde öğretildi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşlar hem bilgilendi hem de keyifli vakit geçirdi.