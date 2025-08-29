Şırnak Belediyesi, şehir merkezinde yaya güvenliğini artırmak amacıyla yaya geçitlerini yenileme çalışması başlattı.

Şırnak Belediyesi Ulaşım Daire Müdürlüğü ekipleri, özellikle okul bölgeleri ve çarşı merkezinde vatandaşların yoğun kullanıldığı noktalarda yaya geçitlerini yeniden boyayarak daha görünür hale getirdi. Çalışmalarla birlikte sürücülerin dikkatinin artırılması, yayaların ise güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, yürütülen uygulamanın trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Kent genelinde güvenli ulaşım için çalışmalarımız aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.