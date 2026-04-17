İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 3 şüpheli, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi geçişinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Hendek ilçesinde uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda S.K. (29), R.A. (41) ve Y.E.K. (29) isimli şahıslar, Anadolu Otoyolu'nda takibe alınarak Erenler ilçesi Bekirpaşa gişelerde yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, 131.66 gram metamfetamin maddesi, 1 adet extacy ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.