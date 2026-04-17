Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde operasyon ve uygulamalar gerçekleştirildi.

60 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Atakum ilçesinde, daha önce uyuşturucu suçundan görevine son verilen Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi eski muhtarı E.D. (43) ile T.G.S. (39) ve İ.Ö. (26) isimli şahısların kullandığı ikamete yönelik yapılan aramada toplam 60 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Canik ilçesinde M.A.S. (21) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 9,20 gram sentetik kannabinoid ile 41 adet sentetik ecza bulundu. İlkadım ilçesinde ise B.Ç. isimli şahsın üzerinde gerçekleştirilen aramada 13,21 gram bonzai ve 4 adet bonzai katkılı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan toplam 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.