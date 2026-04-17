İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir şüpheli, yolda yürüyen vatandaşın telefonu yankesicilikle çaldı. Yankesici, kısa sürede yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen A.K.'nin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan Y.E.A. polis ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerası ile kaydedildi.
