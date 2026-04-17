Manisa'da devam eden altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan bir işçinin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklı Bozköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak göçmesi yaşandı. Göçük sırasında bir işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.