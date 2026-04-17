KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Osman Savaş Çetiner, makam odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde görev yapan 1974 doğumlu Osman Savaş Çetiner, görev yaptığı sırada makam odasında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çetiner'in, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.