Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Ağustos 2025’te İstanbul Havalimanı’nın günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuşla Avrupa’da tüm zamanların en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaştığını duyurdu. Aynı gün Antalya Havalimanı ise 228 bin 427 yolcu ve bin 225 uçuşla rekor kırdı.ANTALYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Antalya havalimanlarının 2 Ağustos 2025 tarihinde tarihi rekorlara imza attığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı, günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuşla hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak iki rekor kırdı.

Antalya Havalimanı ise aynı gün bin 225 uçuş ve 228 bin 427 yolcu ile tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş rekorlarını kırdı.

Bakan Uraloğlu, “Türkiye, havacılıkta dünyaya liderlik etmeye devam ediyor” diyerek, bu başarıların Türkiye’nin küresel havacılık sektöründeki gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.