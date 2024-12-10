İstanbul Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafikte acil geçiş önceliği bulunan araçların daha hızlı ve güvenli hareket etmesini sağlamak amacıyla fermuar sisteminin hayata geçirilmesi için toplantı yapıldı.

İstanbul Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafikte acil geçişin sağlanması için toplantı düzenlendi. İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında ve İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner’in koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, birçok yönetici, akademisyenler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilciler katıldı.

Toplantıda, fermuar sisteminin doğru ve yaygın bir şekilde uygulanması durumunda yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma oranlarının yüzde 40 oranında artabileceği vurgulandı. Sistem, sürücülerde trafik bilincini artırmayı ve Türkiye genelinde sürdürülebilir bir trafik kültürü oluşturmayı amaçlıyor. Bu sistemin yaygınlaştırılması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının rollerine değinildi.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, fermuar sisteminin önemine ve başarısının iş birliğine bağlı olduğuna dikkat çekti. Güner, “Fermuar sistemi, yalnızca bir trafik düzenleme yöntemi değil, hayat kurtarmayı amaçlayan toplumsal bir farkındalık hareketidir. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz, hayat kurtarmak için zamanla yarışırken, trafikte geçen her saniyenin bir hayat anlamına geldiği bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Trafikte duyarlılık, yalnızca bir kurala uyum değil; aynı zamanda bir hayat kurtarma bilincidir. Bu bilinci toplumun her kesimine yaymak için hepimize önemli görevler düşüyor. Fermuar sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması, sürdürülebilir bir trafik düzeninin temellerini atacak ve acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Fermuar sistemi

Fermuar sistemi, trafikte ambulans, itfaiye, polis ve AFAD gibi acil geçiş önceliği bulunan araçların karşılaştığı gecikmeleri en aza indirmeyi hedefleyen yenilikçi bir trafik düzenleme yöntemidir. Bu sistem, acil durumlarda yaşanan kaosu önleyerek, sürücülerin koordineli bir şekilde hareket etmesini sağlar ve hayati dakikaların kazanılmasına imkan tanır.