İstanbul'da Küçükçekmece Belediyesi sıcak havanın etkisiyle artışgösteren sivrisinek ve haşere sorununa karşı ilçe genelinde kapsamlı birilaçlama çalışması yürütüyor.İSTANBUL (İGFA) - Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sürdürülen larva mücadelesiyle birlikte haziran ayı itibarıyla da sivrisinek,karasinek vb. uçkunlara karşı gece ilaçlamalarına başladı.

Güncellenen biyotop haritası doğrultusunda yürütülençalışmalarda, larva üremesine elverişli olan kuyu, göl, gölet, inşaat ve çatıolukları gibi alanlar düzenli periyodlarla ilaçlanıyor.

ULV sistemiyle gerçekleştirilen gece ilaçlamaçalışmaları ise sivrisineklerin yanı sıra karasinek, hamam böceği, pire, fare,akrep vb. yürüyen ve sürüngen haşerelere karşı da etkili oluyor.

VETERİNERLERDEN SİVRİSİNEKLERE KARŞI SU BİRİKİNTİSİ UYARISI!

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Çiğdem Eral, vatandaşları su birikintilerine dikkat etmeleri konusunda uyararak, “Basit gibigörünen su birikintilerinin bir mahalleyi rahatsız edebilecek boyuttasivrisinek üremesine sebep olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu sebeple, Küçükçekmeceli komşularımızdan özellikle balkon, bahçe, garaj gibialanlarda uzun süreli olarak teneke, kutu, saksı, süs havuzu gibi yerlerde subirikmesine izin vermemelerini rica ediyoruz” diye konuştu.