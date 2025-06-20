Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından genç girişimciliği teşvik etmek, yenilikçi çözümleri desteklemek ve teknoloji temelli çözümlerin kamu hizmetlerine entegrasyonunu sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Bursa Demo Day 2025’ programı, Başkan Mustafa Bozbey tarafından tanıtıldı. Bursa’nın, genç girişimciler için fırsatlar sunan bir kent olacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa, kamunun girişimciliğe yön verdiği örnek bir model olacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü bünyesindeki B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi koordinasyonunda Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa Uludağ TTO, Ulutek, Bursa TTO, Bursateknopark, BUSİAD ve BİSİAD iş birliğiyle ‘Bursa Demo Day 2025’ programı düzenleniyor.

‘Girişimcilik ekosisteminde kamu ile paydaşların rolü’ temasıyla hazırlanan programa, tüm genç girişimciler katılabilecek. Projeler, Akıllı Şehircilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan akıllı ulaşım, çevre, enerji, tarım, yönetişim gibi tematik önceliklerle uyumu gözetilerek ön değerlendirmeye tabi tutulacak. Uygun görülen girişimcilere, teknik ve operasyonel uzmanlık gerektiren konularda mentorluk desteği verilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanlarına giren projelerin ilgili birimlerde küçük ölçekli olarak test edilmesine imkân tanıyan kavram kanıtı (PoC) çalışmasına da fırsat sunulacak. Program sonunda birinciye 500 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye ise 200 bin TL para ödülü verilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki tanıtım programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, kamu ve özel sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

"Genç girişimciliği teşvik eden bir modeldir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın değişime, yeniliğe ve üretime dayalı güçlü vizyonuna hep birlikte tanıklık ettiklerini söyledi. Kamu ile özel sektörün, girişimcilerle yatırımcıların, gençlerle teknoloji dünyasının bir araya geldiği, ortak aklın buluştuğu bir sürecin ilk adımlarını attıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Geleceğin kentleri artık yalnızca altyapısıyla, binalarıyla ya da nüfusuyla değil; ne kadar yenilikçi, ne kadar çevik, ne kadar girişimci olduğuyla anılıyor. Bursa olarak bizler, bu dönüşümün tam merkezinde olmak istiyoruz. Teknolojiye yatırım yapan, yeniliği destekleyen, gençlerin önünü açan kentler; aynı zamanda mutlu bir yaşamı paylaşan, kalkınmayı sürdürülebilir kılan kentlerdir. Bu anlayışla, Bursa Demo Day 2025 programını başlattık. Bu program, belediyemizin akıllı şehircilik stratejisi ve eylem planı ile birebir örtüşen, yenilikçi fikirleri destekleyen, genç girişimciliği teşvik eden ve yerel yönetim hizmetlerine entegre çözümlere alan açan bir modeldir. Bu program ortak akla dayalı bir gelecek vizyonunun somut bir ürünüdür" diye konuştu.

"Genç girişimcilerin heyecanı olmadan dönüşüm mümkün değil"

Merkezinde birlikte düşünmenin, birlikte üretmenin ve birlikte ilerlemenin olduğu yeni bir süreci başlattıklarını anlatan Başkan Bozbey, kaynaklarını doğru kullanan, girişimcilik dostu, yaşanabilirliği her geçen gün artan bir Bursa hedeflediklerini ifade etti. Bu hedefe giden yolda herkesin katkısına, enerjisine ve fikrine ihtiyaç duyduklarını belirten Başkan Bozbey, "Bu programı sadece bir yarışma olarak görmüyoruz. Bu program birlikte gelişmenin, deneyim paylaşımının ve geleceği inşa etmenin bir platformudur. Kentimiz tarihiyle, kültürüyle, üretim gücüyle, sanayisiyle köklü bir kenttir. Biz bu kökleri, dijitalleşmeyle, akıllı uygulamalarla ve yeni nesil çözümlerle büyütmek istiyoruz. Genç girişimcilerin heyecanı, vizyonu ve cesareti olmadan bu dönüşüm mümkün değildir. Bursa Demo Day 2025, bu cesareti desteklemek, bu vizyona ortak olmak ve bu enerjiyi kentle buluşturmak için tasarlandı" dedi.

"Bursa geleceği üreten bir kent olacak"

Girişimciliğin gelişmesi için sadece bireysel başarının yetmeyeceğini söyleyen Başkan Bozbey, kamunun, akademinin, sivil toplumun, özel sektörün ve yatırım dünyasının el ele vermesi ve birlikte üretmesi gerektiğini dile getirdi. Demo Day 2025’in finalinde yer alacak her projenin, sadece bir fikir değil; aynı zamanda Bursa’nın geleceğine bırakılan bir iz olacağını da belirten Başkan Bozbey, "Bu sürecin sonunda Bursamızın farklı alanlardaki sorunlarına çözüm getirecek yenilikçi fikirlerin, uygulamaların ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum ve sizlere güveniyorum. Bursa geleceği üreten bir kent olacak. Bursa, genç girişimciler için fırsatlar sunan bir kent olacak. Bursa, kamunun girişimciliğe yön verdiği örnek bir model olacak. Gençlerimizi, girişimcilerimizi, fikir sahibi herkesi bu sürecin parçası olmaya çağırıyorum. 14 Kasım’da düzenlenecek büyük finalde görüşmek üzere, tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bursa Demo Day 2025 tanıtım filmi gösteriminin ardından katılımcılara B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.