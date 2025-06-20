Burhaniye’ de 53 okulda okuyan öğrenciler tatile girerken, Kızıklı ve Sekizeylül İlkokullarında karne töreni düzenlendi. Burhaniye de 782 öğretmen ve 11 bin 350 öğrenci yaz tatiline başladı.

Burhaniye’ de Kızıklı ve Sekizeylül İlkokullarında düzenlenen karne törenlerinde coşku yaşandı. Öğrencilerin karneleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri Mustafa Gümüş ve Mehmet Bilgiç tarafından verildi. Karne töreni, Kızıklı İlkokulu ve Sekizeylül İlkokulu’nda gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiler, iyi bir tatil geçirilmelerini dileyerek karnelerini dağıttılar. Burhaniye’de bu dönem, 53 okul ve kurum, 782 öğretmen ve 11 bin 350 öğrencisi ile eğitim öğretim yılını tamamlamış oldu.