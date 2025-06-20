Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, lisans eğitimlerinin son adımı olan bitirme projelerini, gerçekleştirilen poster sergisinde tanıttı.

Kimya Mühendisliği Bölümü’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dönem boyunca geliştirdikleri projeleri akademik kadroya, öğrencilere ve davetlilere sunarak bilimsel ifade ve sunum becerilerini sergileme fırsatı buldu. Etkinlik, öğrencilerin araştırma süreçlerini paylaşmalarına, disiplinler arası etkileşim kurmalarına ve sektörel paydaşlarla iletişim geliştirmelerine katkı sağladı.

Sergide; sürdürülebilir enerji çözümleri, ileri malzeme teknolojileri, atıkların değerlendirilmesi ve çevre dostu üretim süreçleri gibi güncel ve kritik öneme sahip konulara odaklanan projeler yer aldı. Öğrenciler, hazırladıkları posterlerle projelerini görsel olarak aktarırken, ziyaretçilerin sorularını yanıtlayarak çalışmaları hakkında detaylı bilgi sundular.

Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler şöyle oldu:

Birincilik Ödülü: "Boru Hattı Tasarımı İçin Yardımcı Uygulama Geliştirilmesi" adlı projesiyle Nijat Huseynli (Danışman: Doç. Dr. Berker Fıçıcılar)

İkincilik Ödülü: "Bor Katkılı Sürdürülebilir Karbon Elektrotlu Çinko-İyon Hibrit Süperkapasitörler" adlı projesiyle Buse Ecevit (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burak Tekin)

Üçüncülük Ödülü: "Çam Kozalaklarından Karbon Kuantum Nokta Sentezi" adlı projesiyle M. Akif Ilgaz (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burak Tekin)

Kimya Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin gösterdikleri özverili ve yenilikçi çalışmalarla gurur duyduklarını belirterek, tüm katılımcıları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Etkinlik; öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri arasında bilgi paylaşımına zemin hazırlarken, OMÜ’nün bilimsel üretim ve uygulama odaklı eğitim anlayışının bir yansıması olarak takdir topladı.