İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki El-Rimal Mahallesi’ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 5 kişinin hayatını kaybetti.

İsrail, Hamas ile Gazze Şeridi’nde 10 Ekim tarihinde varılan ateşkese rağmen bölgede saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze şehrinin batısındaki El-Rimal Mahallesi’nde bir aracı vurduğunu açıkladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, çocuklar dahil birçok kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaralıları yakındaki hastanelere sevk etti.

Filistin basını, hava saldırısı sonucunda Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Operasyon Komutanı Abu Abdullah al-Hadidi’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 318 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 318’e, yaralı sayısı 788’e yükselmişti. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 180 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 69 bin 733’e, yaralı sayısının 170 bin 863’e yükseldiği aktarılmıştı.