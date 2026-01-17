Mersin'de otoyolda görev yapan jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetimlerinde, havadan yapılan kontrollerle kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne toplam 6 bin 230 TL idari para cezası kesildi.

Trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması hedefiyle Mersin İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri tarafından Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda yapılan denetimlerde, havadan drone ile gerçekleştirilen kontroller sonucunda trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne toplam 6 bin 230 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kural ihlalleri jandarma ekiplerince kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, yolcu taşıyan araç sürücüleri ile diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.