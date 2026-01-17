Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin akademik, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrenci ve velilere yönelik öneriler paylaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde görev yapan Rehber Öğretmen Rukiye Türk, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere ve velilere önemli tavsiyelerde bulundu. Yarıyıl tatilinin öğrenciler için dinlenme, motivasyon ve eksiklerin farkına varma açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Türk, öğrencilerin bu süreci hem zihinsel hem de duygusal olarak kendilerini geliştirecek etkinliklerle değerlendirmesinin önemine değindi. Velilere de seslenen Türk, ebeveynlerin çocuklarına karşı eleştirel ve baskıcı bir tutum yerine, destekleyici ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ifade ederek, tatil sürecinde çocuklarla kaliteli zaman geçirilmesinin iletişimi güçlendireceğini ve bunun da akademik başarıya olumlu yansıyacağını söyledi.

'Ara tatili dinlenme ve öğrenme alanı olarak değerlendiriyoruz'

Türk, ara tatilin hem dinlenme hem de öğrenme alanı olarak değerlendirilip, ailedeki tüm bireylerin ihtiyaçlarına göre kurallar konulması gereken bir süreç olduğunu belirterek, 'Bu kurallar basit ve uygulanabilir olmalıdır. Örneğin 1-2-3 saat kuralı gibi 1 saat odaklı öğrenme, 2 saat hareket, 3 saat ise öğrencinin isteğine bağlı olarak aktivitelerde bulunmak olmalı. İnsanın sorumluluk bilinci yaşam alanında başlıyor. Bu nedenle bu ara tatilde öğrencilerin ev içi işlerde aktif olması çok kıymetli. Odasını düzenlemek, basit yemek yapımı gibi aktivitelerde bulunmak, zihinsel üretme sürecine de katkı sağlar. Öğrenme her yaş grubu için farklılık gösterdiğinden dolayı, eğitim gruplarının planlamasını da farklı bir şekilde yaptık' dedi.

Yaş gruplarına göre hem eğitici hem öğretici öneriler

Öncelikle ilkokul grubu öğrenciler için önerilerde bulunan Türk, 'Günde 20-30 dakika okumalar ve tekrarlar yeterli olacaktır. Bunların dışında evde belli başlı matematik oyunları oynanabilir. Örneğin market alışverişlerinde fişlerin öğrencilere hesaplandırılması gibi ev dışı etkinliklerinde ise 5 duyusunu tanıması için yönlendirmeler yapılabilir. En önemlisi ise bu gruptaki öğrencilerin sadece ara tatilde değil, yaşam boyunca duygu günlüğü tutması önerilerimiz arasında. Örneğin 'bugün seni en çok sevindiren şey neydi?' diye sorulup yazmasını ya da çizmesini sağlamak gerekir' diye konuştu.

Türk, ortaokul grubundaki öğrenciler için de önerilerde bulunarak, 'Haftada 3 gün 30-35 dakika ders tekrarları yapılması ve birkaç deneme çözmesi ya da mini projeler oluşturması önerilerimiz arasında. Bu mini projelerde öğrenciye, örneğin 'evdeki su tasarrufunu bizim için planlar mısın?' gibi sorular yöneltilebilir. Hareket için günde 5 bin adım atması veya 20 dakika ip atlaması önerilir. Bu gruba arkadaş buluşmaları ayarlanmalı. Tabu, Uno gibi oyunlar oynatılabilir' ifadelerine yer verdi.

Lise grubundaki öğrencilerin planlamalarını kendilerinin yapmasını tavsiye eden Türk, 'Hedefler ölçülebilir ve gerçekçi olmalı. Bu noktada aileler planlamayı teyit etmeliler. Lise grubundaki öğrencilerin, yarıyıl tatilinde en az bir roman bitirmesi ve bol bol deneme çözmesini öneriyoruz. Müze ziyaretlerinde bulunabilir ve gönüllülük esasıyla projeler oluşturabilirler. Sınava girecek olan öğrenciler için bu süreç, biraz daha kamp süreci gibi değerlendirilmeli. Bu öğrencilerimiz bol bol deneme çözmeli, analizlerini yapmalı ve bu analizlere bağlı olarak eksik ve desteklenmesi gereken konuları ortaya koymalılar' dedi.

Ekran süresi planlamasının da aile tarafından yapılması gerektiğini kaydeden Türk, 'Velilerimizin sessiz, düzenli bir çalışma alanı oluşturmasının dışında, çaba ve süreç odaklı bir geri bildirim vermesi çok kıymetli. Etkinlik olarak da evde basit bilim deneyleri, kolajlar oluşturma, kara kalem çalışmaları, mutfakta tarif ölçüleri ya da markette fiş analizi üzerinden matematik çalışmaları yapılabilir. Öğrencinin yorumlama ve hayal gücünü artırmak adına kısa hikayeler oluşturmasına destek olunabilir. Aile büyükleriyle röportaj yaptırılabilir. Toplumsal destek adına giymediği kıyafetlerini kendisinin ayırması, paketlemesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırması sağlanabilir' diye konuştu.

'Öğrenciler yarıyıl tatilinde Büyükşehir'in sunduğu imkanlardan da yararlanabilirler'

Öğrencilerin yarıyıl tatilinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlardan da yararlanabileceklerini kaydederek, Mercan Bilim Merkezi, Aratos Matematik Evi, Hello Mersin yabancı dil kursları, Çocuk Atölyeleri ve Okuma salonlarının, tatili daha verimli ve keyifli hale getirebileceğini sözlerine ekleyen Türk, 'Tatilin ilk haftası güz döneminin tekrarı, ikinci haftası ise bahar dönemine hazırlık olarak değerlendirilmeli. Son 3 günün ise okul düzenine geçişe ayrılması gerekir. MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi olarak dönem boyunca öğrencilerimizin yanında olduğumuz gibi, ara tatilde de onlara hizmet vereceğimizi hatırlatıp, tüm öğrencilerimize keşiflerle dolu keyifli bir tatil diliyoruz' ifadelerini kullandı.