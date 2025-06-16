Isparta’nın Turan Mahallesi’nde gerçekleştirilen 1 saatlik asayiş ve trafik uygulamasında 98 şahıs ve 81 araç sorgulanırken, kusurlu bulunan 14 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saat 21.30 ile 22.30 arasında Turan Mahallesi Evlendirme Dairesi yanı Çayboyu çıkış ve iniş istikametlerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ekipler tarafından toplam 98 şahıs ve 81 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli kusurları bulunan 14 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.