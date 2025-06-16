Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen yeni otoparklar ile kapasitesi artırılan mevcut otoparklar, tam kapasiteyle hizmet veriyor. Yapılan yatırımlarla hem trafik yoğunluğu azaldı hem de park sorunu büyük ölçüde çözüldü.

Kağıthane Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otoparkı, Hürriyet Kapalı Otoparkı ve Merkez Açık Otoparkı vatandaşların kullanımına açıldı. Mevcut otoparklarda da kapasite artırımı ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Gültepe Kültür Merkezi Otoparkı, Çeliktepe Kapalı Otoparkı ve Yeni Kültür Merkezi Otoparkı yeniden düzenlenerek hizmet kalitesi yükseltildi. Geliştirilen projelerde sadece otopark ihtiyacı karşılanmakla kalınmıyor aynı zamanda yaşam alanları da oluşturuluyor. Örneğin, Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otoparkı içinde yer alan spor merkezleri ile çocuklar için futbol ve basketbol sahaları vatandaşlara sosyal imkanlar sunuyor. 440 araç kapasiteli otoparkta ayrıca akıllı yönlendirme sistemleri, güvenlik kameraları ve hızlı ödeme noktaları da bulunuyor. Hürriyet Mahallesi’nde inşa edilen 220 araç kapasiteli kapalı otopark 10 bin metrekarelik alanıyla dikkat çekiyor. Otoparkın üst bölümünde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, futbol sahası ve yeşil alanlar yer alıyor. Aynı zamanda kapalı pazar alanı da bu otopark içerisinde hizmet vererek alışverişi daha konforlu hale getiriyor.

Meydan Açık Otoparkı ise Kağıthane Metro İstasyonu’nun hemen karşısında konumlandırıldı. 75 araç kapasiteli otopark estetik peyzaj düzenlemesiyle park görünümünde tasarlandı. Bu düzenleme sayesinde hem yol içi parklanma rahatlatıldı hem de kent estetiğine katkı sağlandı. Çeliktepe Mahallesi’nde yer alan 2 katlı Çeliktepe Kapalı Otoparkı ise baştan sona yenilendi. 50 araç kapasiteli otopark akıllı aydınlatmalar ve güvenlik sistemleriyle donatıldı. Zemini tamamen yenilenerek epoksi kaplama ile güçlendirilen otopark modern yapısıyla öne çıkıyor. Gültepe Kültür Merkezi bünyesinde hizmet veren 245 araçlık otopark da yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Tüm bu otoparklarda ilk 30 dakika ücretsiz otopark hizmeti sunulurken, teknolojik altyapılar sayesinde kullanıcı deneyimi üst seviyeye çıkarıldı.

Kağıthane Belediyesi, yeni projeleriyle otopark yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Cendere Caddesi üzerinde yapımı süren 75 araçlık açık otoparkın kısa süre içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. Öte yandan Şirintepe Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden 250 araç kapasiteli yer altı otoparkı da tamamlandığında bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Kağıthane Belediyesi yetkilileri, otopark projeleri sayesinde ilçe genelinde trafik akışının rahatladığını ve vatandaş memnuniyetinin arttığını belirtti. Yeni yatırımlarla birlikte Kağıthane’de park sorununa kalıcı çözümler üretilmeye devam ediliyor.