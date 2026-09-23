Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı, İŞKUR Mersin İl Müdürü Yunus Emre Akalın’ı ziyaret etti. Görüşmede, basın ve medya sektöründe istihdamın desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile iki kurum arasında hayata geçirilebilecek yeni iş birlikleri ele alındı.

Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı, İŞKUR Mersin İl Müdürü Yunus Emre Akalın’ı makamında ziyaret etti. İki kurumun yöneticilerini bir araya getiren görüşmede, basın ve medya sektörüne yönelik istihdam çalışmaları ele alındı.

Medya sektöründe iş arayanlara destek

Ziyarette, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Protokol ile basın ve medya sektöründe çalışanların yanı sıra bu alanda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik aktif iş gücü hizmetlerinin kurumların iş birliğiyle yürütülmesi amaçlanıyor.

Mersin’de yapılabilecek çalışmalar görüşüldü

Görüşmede ayrıca İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü arasındaki kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Taraflar, Mersin’de basın ve medya sektörüne yönelik gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve yeni iş birliği imkanları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü, ziyaret dolayısıyla Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı’ya teşekkür etti.