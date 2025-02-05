Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurusunu yaptığı İŞKUR Gençlik Programı hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Başvurular yakında başlıyor.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençler için müjde olarak açıkladığı İŞKUR Gençlik Projesi'ne İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden çok yakında başvuru yapılabileceğini açıkladı.

İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın gençlerimiz için müjde olarak açıkladığı İŞKUR Gençlik Projemize, İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden çok yakında başvuru yapabileceksiniz.???? İşbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları, kadın-genç ve mesleki yeterlilik teşviki,… pic.twitter.com/sPtKQ9aKPE— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 5, 2025

Bakan Işıkhan, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları, kadın-genç ve mesleki yeterlilik teşviki, özelleştirilmiş bireysel eylem planları, gençlere yönelik danışmanlık hizmetleri, sanal istihdam fuarları ve kariyer günleri gibi hizmetlere 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilieceğini kaydetti.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Program, kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olacak. Katılımcılar, ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin yanı sıra, dijital dönüşüm, girişimcilik ekosistemi ve sosyal hizmet gibi farklı alanlarda çalışabilecek. Ayrıca, katılımcıların başka bir işte sigortalı olmalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.