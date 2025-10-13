Hatay’da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Sarı lacivertli balonlar kanseri yenen Fenerbahçeli Tamer Talha için gökyüzüne bırakıldı
İçeriği Görüntüle
Yangın, İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan otomobilden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle diğer araçlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA