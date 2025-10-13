Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Dereli Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel köy hayrı programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş da katıldı.

Dereli Mahallesi Muhtarı Nuri Özdemir’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, asırlardır süregelen kültürel miraslardan biri olan köy hayrı geleneği yaşatıldı. Mahalle meydanında gerçekleştirilen programda, hayır dualarının ardından katılımcılara geleneksel lokma ve yemek ikramında bulunuldu.

Kaymakam Ahmet Odabaş, etkinlik boyunca vatandaşlarla tek tek sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Samimi bir atmosferde geçen program, mahalle sakinleri arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Kaymakam Odabaş, "Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden olan köy hayırlarımızın yaşatılması büyük önem taşıyor. Bu vesileyle emeği geçen tüm Dereli Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyor, hayırların kabul olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.