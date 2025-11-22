İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics 2025) Fransa’yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Japonya’da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda milli takım, yarı finalde Fransa ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Finalde ev sahibi Japonya ile karşılaşacak olan milliler, 25 Kasım Salı günü TSİ 11.30’da şampiyonluk için sahaya çıkacak.

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, "Yoluna doludizgin devam eden ve ev sahibi Japonya ile zorlu bir maça çıkacak olan millilerimizin, bu zorlu engeli de aşıp 25. Deaflympics oyunlarının şampiyonu olarak yurda döneceklerine gönülden inanıyor ve onlar için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.