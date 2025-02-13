Afyonkarahisar Işıklar Şeker Ortaokulu Yıldız Kızlar Hentbol Takımı, 8-12 Şubat tarihlerinde Konya’da düzenlenen yarı finallerde gösterdiği üstün performansla birincilik elde ederek Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Bölge elemelerinden başarıyla çıkarak yarı finallerde mücadele eden Işıklar Şeker Ortaokulu, güçlü rakiplerine karşı sergilediği etkileyici oyunla şampiyonluğa ulaştı. Konya’da oynanan karşılaşmalarda taktik disiplini, takım ruhu ve mücadele azmiyle dikkat çeken genç sporcular, final etabında rakiplerini mağlup ederek Aksaray’da düzenlenecek Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, büyük bir başarıya imza atan sporcuları ve onları yetiştiren öğretmenleri tebrik etti. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada: "Işıklar Şeker Ortaokulu Yıldız Kızlar Hentbol Takımı, büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ederek Türkiye Finalleri’ne yükseldi. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyor, Aksaray’da düzenlenecek finallerde başarılar diliyorum. Afyonkarahisar olarak sporun her branşında gelişmeye ve başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.