Güneşin etrafında beliren etkileyici ışık halkası olan ’halo’ Erciyes’te görüntülendi.

Erciyes’te gözlemlenen halo; güneşin etrafında beliren etkileyici bir ışık halkası. Bu doğa olayı, atmosferin yüksek irtifalarında bulunan ince buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtması sonucu meydana geliyor. Özellikle 22 derece halo olarak adlandırılan bu fenomen, buz kristallerinin altıgen yapıları sayesinde ışığın belirli açılardan kırılmasıyla oluşuyor.

Erciyes’in yüksek rakımı, soğuk iklimi ve temiz havası, bu tür optik olayların ortaya çıkması için ideal şartları sunuyor. Bu eşsiz manzara, sadece doğaseverler için görsel bir şölen sunmakla kalmayıp; aynı zamanda meteorolojik gözlemler ve atmosfer araştırmaları için de önemli ipuçları taşıyor.

Halo; doğanın sanat eserlerinden biri olarak, Erciyes’in karlı zirveleriyle birleştiğinde turistlere adeta doğanın sunduğu ziyafet izlenimi veriyor.