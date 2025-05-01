1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, tüm emekçilerin bayramını yürekten kutladı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Dernek Genel Başkanı Muttalip Akkuş imzasıyla yayımlanan mesajda, emeğin toplumsal değerine ve adil çalışma koşullarının önemine dikkat çekildi.

“EMEĞİN KIYMETİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”

Açıklamada, alın teriyle hayatı omuzlayan işçilerin sadece 1 Mayıs’ta değil, yılın her günü hatırlanması gerektiği ifade edildi. “Bu ülkenin temeli emektir, alın teridir” diyen Akkuş, emeğin yok sayıldığı hiçbir yapının uzun ömürlü olamayacağını vurguladı.

“MÜCADELE, KAZANIM GETİRDİ”

Son dönemde emek mücadelesinin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Başkan Akkuş, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan işçilere ilave tediye verilmesinin bu sürecin somut bir örneği olduğunu ifade etti. “Sabır ve inançla yürütülen hak arayışı sonuç vermeye başlamıştır, bu kazanım yeni mücadelelerin de önünü açacaktır” dedi.

DESTEKLENEN TALEPLERDEN BAZILARI ŞÖYLE:

Tüm taşeron işçilere (KİT’ler dahil) daimi kadro verilmesi

Geçici, mevsimlik ve ek dersli çalışanlara istihdam güvencesi sağlanması

Vergi adaletsizliğinin giderilmesi, yüzde 15 üzerinin işverence karşılanması

Sosyal yardımların artırılması

Tehlikeli iş kollarında prim oranlarının yükseltilmesi

SGK meslek kodlarının fiili işe uygun hale getirilmesi

Genel Başkan Akkuş’un açıklamasının sonunda şu sözler yer aldı: “1 Mayıs yalnızca bir kutlama değil, hak arayışının sembolüdür. Emek varsa umut vardır. Yaşasın emek, yaşasın adalet, yaşasın 1 Mayıs!”