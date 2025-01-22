Eskişehir’de jandarma ekiplerince iş yerinde 1’si kurusıkı olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 195 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi’nde 1 şüpheli şahsın kendine ait iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu iddiasıyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından bahse konu iş yerinde arama yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 1’si kurusıkı olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 195 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi.