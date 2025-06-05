Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı" kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrencilerle Kurban Bayramı öncesi okullarda bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

İlk defa düzenlenen etkinlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir tarafından koordine edildi. Okul kıyafetleri ile değil, bayram için özenle seçtikleri kıyafetleri giyerek okullarına gelen öğrenciler; okul müdürleri, öğretmenleri ve kendisinden büyük küçük herkesle bayramlaşmış oldu. Birlik ve beraberliğinde pekiştirildiği etkinlikle bayram heyecanı tekrar yaşamış ve kadim kültürümüzde yer alan "Arife Çiçeği" geleneği yaşatılmış oldu.

Arife Çiçeği nedir bilir misiniz?

Bayramdan bir gün öncesi Arife gününden önce başlar bayram telaşı. Çarşılar pazarlar şenlenir, sokaklar tıklım tıklım olur. Evler, sokaklar itina ile temizleriz. Bayram tatlılarının kokusu tüm sokakları kaplar, bayramın tatlı telaşı ruhları sarar. Arife günü geldiğinde hazırlıklar tamamlanmış olur ve çocuklar, gençler özenle seçtiği kıyafetlerini giyip adeta bayramın bir habercisi olarak mutluluklarını paylaşmaya çıkar şehrin sokaklarına. Kadim kültürümüzde arife gününden özenle seçtiği kıyafetlerini giyip gezmeye çıkan çocuklara da ’Arife Çiçeği’ denir.