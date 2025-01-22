Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangın esnasında Grand Kartal Otel’e yakın bir otelde kızıyla birlikte konaklayan Mahsun Kırmızıgül, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarına ilişkin paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, "Sömestir tatilinde kızımla birlikte 2 gün önce geldiğimiz Kartalkaya’da, gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hakimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, o dehşet dolu anlar insanın kanını donduruyordu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı" dedi.

"Kızım; ’Baba, orada çocuklar öldü değil mi’ dediğinde içim kan ağladı"

Kızıyla olay sonrasında bölgeden ayrıldığını ifade eden Kırmızıgül, "Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: ’Baba, orada çocuklar öldü değil mi?’ dediğinde içim kan ağladı. Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkansız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ancak ne yazık ki her felakette olduğu gibi bu olayda da sorumluların sorumsuzluklarıyla baş başa kalacağına dair endişem büyük. Maalesef, ülkemizde bu tür trajedilerden yeterince ders çıkarılmıyor" şeklinde konuştu.