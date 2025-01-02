Muğla’nın Fethiye ilçesinde 21 yaşındaki Afganlı Muhammed Emir Mirzai, iş arkadaşınca yatağında bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Foça Mahallesi 967 Sokak’taki bir iş yerinde çalışan Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai, saat 02.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle mesai arkadaşı S.S.(24) tarafından yatağında uyurken bıçaklandı. Sesleri duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mirzai’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.