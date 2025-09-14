Manisa Su ve Kanalizasyon (MASKİ), Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesinde yaklaşık 1,5 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile vatandaşların uzun yıllardır yaşadıkları sıkıntıları çözmeye devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi’nin kanalizasyon atık sularının insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için yaklaşık 1,5 kilometrelik altyapı çalışmasına başlandı. Bu sayede, Irlamaz Mahallesi’nin atık suları sağlıklı bir sistem üzerinden Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine taşınacak. MASKİ bünyesinde hayata geçirilen çalışma ile Irlamaz Mahallesi’nin yanı sıra Selvilitepe Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgede inşa edilen konutların da altyapı sorunu ortadan kalkacak.

"Yaptığımız imalatla iki mahallenin farklı sorunlarını çözmüş olacağız"

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan ise yaptığı açıklamada, "Turgutlu ilçesinin Irlamaz Mahallesi’nde yıllardır süregelen bir altyapı sorunu vardı. Çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen bu sorunun önüne geçmek amacıyla Besim Başkanımızın öncülüğünde proje çalışması başlattık. Şu an halihazırda imalatlarımız devam ediyor. Kanalizasyon hattının tamamlanmasıyla Irlamaz Mahallesi’nin atık suyunu Turgutlu Merkez Atıksu Arıtma Tesisine iletmiş olacağız. Aynı zamanda Selvilitepe Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerin de altyapı ihtiyacını sağlamış olacağız. Yaptığımız imalatla iki mahallenin farklı sorunlarını çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Yeter Özdemir, nüfus olarak Manisa’nın en büyük mahallelerinden biri olduklarını belirterek, "24-25 bin civarında mahallemizin nüfusu var. Büyükşehir ve ilçe belediyemize teşekkür ediyoruz. Kanalizasyon gerçekten çok büyük sıkıntı. Çok koku yapıyordu. İnşallah başkanlarımızın desteğiyle artık düzelecek" dedi.

Irlamaz Mahallesi sakinlerinden Ali Kuzu ise, "2-3 metrelik kuyu kazmıştık. Tuvalet giderlerimiz oraya akıyordu. Geçmiş yıllarda yaşadığımız sorunlar bitiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.