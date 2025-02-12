Irak’ta savcı olarak görev yapan Hameed Hasan Jasım (70), Samsun’da geçirdiği kalp ve bacak damar operasyonlarının ardından sağlığına kavuştu.

Kalp ve bacak damarlarındaki tıkanıklıklar nedeniyle büyük sağlık problemleri yaşayan Iraklı savcı Hameed Hasan Jasım, kendi memleketinde bypass olmak istemedi. Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde tetkikleri yapılan Jasım’ın kalp damarlarına stent, bacak damarlarına ise balon uygulanarak iyileştirildi.

"Tıkanıklık olan tüm damarları açtık"

Ameliyatsız yöntemle damarların tamamını açtıklarını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Arslan, "Hastamız Hamid Bey bize Irak’tan 1 hafta önce geldi. Orada koroner anjiyografi ve bacak damarlarının anjiyografisi yapılmıştı. Bu anjiyografilerden sonra bypass önerilmişti ama Hamid beyin ek hastalıklarının olması ve kendisinin istememesi nedeniyle bypass olmadı. Bacak damarında da ciddi tıkanıklar mevcuttu. Her 2 bacağında da tam tıkanıklık tespit edilmişti. Onların da açılması gerekiyordu. Biz ise önce serumla bacak damarlarından serum vererek hastayı yatırdık. Ek olarak kalp damarlarına müdahale ettik. 3 damarını da stentleyerek kalp damarlarında tam açıklık sağladık. Böbrek değerlerinin normale dönmesinin ardından bacak damarları için de ayrı bir operasyon gerçekleştirdik. 2 bacaktaki uyluk damarlarındaki tam tıkanıklığı başarılı bir şekilde açmayı başardık. Hastamız operasyonlar sonrasında gayet iyi, böbrek değerleri de stabil. Göğüs ağrısı yok ve ayak nabızları da belirgin bir şekilde geldi. Hastamız klinik olarak da iyi duruma geldi. Hastamız kompleks bir koroner arter hastalığı ve bacak damarlarında tıkanıklık mevcuttu. Bu iki bölgedeki damarlara müdahale edilmese riskli bir durum söz konusu olabilirdi. Bu sıkıntıları ameliyatsız bir şekilde damardan girerek kalp damarlarını stentleyerek, bacaklarına da balon uygulayarak açmayı başardık" dedi.

"Sağlığıma kavuşmama vesile olan herkese teşekkür ederim"

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren savcı Jasım ise, "Irak’ın Bağdat şehrinden tedavi için Samsun’a geldim. Bazı sağlık sorunları yaşıyordum. Özellikle yürüdüğümde göğüs ve bacaklarımda ağrı vardı. Türkiye’ye gelmeye karar verdik. Uğur hocamızın bu alandaki başarılarını duymuştuk. Hastaneye geldikten sonra tetkikler yapıldı, anjiyo işlemine karar verildi ve gerçekleşti. Operasyonlarım başarılı geçti çok şükür. Tüm operasyonlar dikkatle yapıldı. Sağlığıma kavuşmama vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Hastane ve personel bu süreçte bana çok iyi baktılar" diye konuştu.