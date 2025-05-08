Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan şahıs Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fethiye’de Superyacht Show Türkiye başladı Fethiye’de Superyacht Show Türkiye başladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla hakkında "İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı’nca "cinsel taciz" suçundan aranan ve İnterpol -Europol Dairesi Başkanlığı aracılığıyla iadesi talep edilen 47 yaşındaki İngiliz uyruklu S.D.H. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Ula Geri Gönderim Merkezi’ne teslim edilen zanlının iade süreci başlatıldı.

Kaynak: İHA