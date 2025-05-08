Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan şahıs Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla hakkında "İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı’nca "cinsel taciz" suçundan aranan ve İnterpol -Europol Dairesi Başkanlığı aracılığıyla iadesi talep edilen 47 yaşındaki İngiliz uyruklu S.D.H. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Ula Geri Gönderim Merkezi’ne teslim edilen zanlının iade süreci başlatıldı.
Kaynak: İHA