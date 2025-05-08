Esenyurt Belediyesi, kanserle mücadelede örnek bir adım daha atarak ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz kanser tarama hizmeti başlattı. "Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork" sloganıyla yürütülen kampanya çerçevesinde her gün farklı bir mahallede sağlık taraması yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz kanser tarama hizmeti başlattı. "Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, her gün farklı bir mahallede sağlık taraması yapılıyor. Esenyurt Kaymakamlığı ile iş birliği içinde hayata geçirilen bu sosyal sorumluluk projesi, toplum sağlığına büyük katkı sunuyor. 16 Mayıs’a kadar sürecek taramalar kapsamında gaitada gizli kan testi, HPV DNA testi ve meme muayenesi eğitimi gibi önemli kontroller tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Uzman sağlık ekipleri mahalle mahalle gezerek vatandaşlara yerinde hizmet sunuyor. Vatandaşlar detaylı bilgiye Esenyurt Belediyesinin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden arayarak ulaşabilir.

"Ulaşılabilir olması çok güzel"

Vatandaşlar, kadın sağlığına yönelik farkındalığı artırmayı ve erken teşhisle hayat kurtarmayı amaçlayan bu hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Azize Yılmaz, "Hizmeti çok iyi değerlendiriyorum. Erken teşhis her zaman önemlidir. Bunun için belediyemize teşekkür ediyorum. Hizmetin mahallelere getirilmesi, kadınlar için ulaşılabilir olması çok güzel" dedi. Bir diğer vatandaş Şerife Taş ise, "Aldığım sağlık hizmetinden çok memnun kaldım. Çok ilgilendiler. Böyle hizmetler her zaman olmalı. Esenyurt Belediyesine ve Esenyurt Kaymakamlığına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Tüm kadınları tarama hizmeti için davet ediyorum"

Osmangazi Mahalle Muhtarı Selda Güneş de etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün mahallemizde belediyemiz kanser tarama hizmeti verdi. Belediyemizin emeğine sağlık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Sağlık hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına geldi. Tüm kadınları tarama hizmeti için davet ediyorum. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork diyorum. Sağlıklı günler diliyorum."