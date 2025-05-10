Denizli Özel Tekden Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Acımış, vücudun yağ depolaması artıran insülin direnci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzman Dr. Mehmet Acımış, "40 yaş üstünde her 3 kişiden birinde insülin direnci vardır. İnsülin direnciniz varsa, kalp krizi, prostat, pankreas, kalın bağırsak, karaciğer kanserlere yol açabilir" dedi.

Denizli Özel Tekden Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Acımış, insülin dirençli hastalar hakkında önemli bilgiler verdi. Yenilen gıdalardaki şekerin hücre içerisine geçişi, enerji olarak kullanılması ve kan şekerimizin düzenlenmesi, pankreastan salgılanan insülin hormonu aracılığıyla gerçekleştiğini belirtti. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Acımış, ailesinde şeker hastası olan, fiziksel aktivitesi kısıtlı olanlar, bel çevresinde yağlanma, obezite, aşırı karbonhidrat tüketen, ileri yaş, uykusuzluk, stres, kortizom gibi ilaç kullanan riskli kişilerde kan şekerin normal seviyelerde tutulabilmesi için yüksek miktarda insüline ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Laboratuvar sonuçlarına göre tanı konulduğunu belirten Uzman Dr. Acımış, "İnsülin duyarsızlığı olan kişilerde şekerin hücre içerisine girişi zorlaşmakta, kanda şeker yükselmekte, önceleri gizli şeker, zamanla da erişkin tip şeker hastalığı gelişmektedir. Tanısı laboratuvar sonuçlarına göre konulur. Açlık kan şekeriyle, açlık insülünizi çarpıp 405’e böldüğünüzde çıkan sonuç 2,5’ün üzerinde ise insülin direnci varlığınız ortaya konulur. İnsülin direnci kan şekerinizi ne miktarda insülinle dengelediğiniz konusudur" dedi.

"40 Yaş üstünde her 3 kişiden birinde insülin direnci vardır"

İnsülin direncinin sadece şeker hastalığı değil aynı zamanda kalp krizi, bazı kanserlere ve bir dizi hastalıkların gelişimini de tetiklediğini belirten Uzman Dr. Acımış, "40 yaş üstünde her 3 kişiden birinde insülin direnci vardır. İnsülin direnci sadece şeker hastalığı değil, aynı zamanda bir dizi hastalığın gelişimini de tetiklemektedir. İnsülin direnciniz varsa, yüksek tansiyon, kan yağı yüksekliği, kalp krizi gibi kalp damar hastalığı, felç, bunama gibi beyin damar hastalığı, rahim, meme, prostat, pankreas, kalın bağırsak, karaciğer kanserleri, obezite, karaciğerde yağlanma, safra kesesinde taş ve gut gibi önemli hastalıkların gelişimine zemin teşkil edebilir" diye konuştu.

İnsülin direncini önlemek için sağlıklı yaşam tarzını benimsemek gerekiyor

İnsülin direncinin fark edilmesi halinde önlenebilir bir hastalık olduğunu ve bunun için ise sağlıklı beslenmek gerektiğini dile getiren Uzman Dr. Acımış, "Bu hastalar kolay kilo alıp zor kilo veren bel çevresi geniş olur. Sabahları yorgun kalkan, aşırı yemek yiyen, tatlı krizine giren, yemek sonrası uyku, odaklanma sorunu yaşarlar. Şeker düşüklüğü eşlik ediyorsa terleme, sinirlilik, çarpıntısı olur. Kadın hastalarda tüylenme, adet düzensizliği, gebe kalamama gibi sıkıntılardan başvurabilirler. İnsülin direnci fark edilmesi halinde önlenebilir bir hastalıktır. Yaşam tarzı değişikliği, kilo verdirilmesi, fiziksel aktivitelerin artırılması, beslenmenin düzeltilmesi ve tıbbi tedavi ile yönetilebilir bir hastalıktır. Fark edilmezse beklenilen yaşamda kısalma ve yaşam standardınızı düşürme potansiyeli sahiptir. İnsülin direnci Çağın vebası olarak kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İnsülin direnci ile ilgili risk analizi yaptırmak için bilgiler veren Uzman Dr. Acımış, "Bel çevreniz kadın ise 88, erkek ise 102 santimin üzerinde ise tansiyonunuz 135’e 85 milimetre civarının üzerinde ise kan şekeriniz 100 miligram üstünde ise trigliserid 150 miligram üzerinde ise iyi cins kolesterol kadınlarda 50 beylerde 40 miligramın altında ise insülin direnci ile ilgili risk analizi yaptırtmanız gerekiyor" dedi.